Россия построит в Арктике ледовые аэродромы

Минобороны России построит в Арктике аэродромы с взлетно-посадочными полосами изо льда для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76. МГТУ им. Баумана разработал для этого технологию изменения структуры льда.

«Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу», — цитирует ТАСС проректора по экономике и инновациям МГТУ Евгения Сторожука.

По его словам, проект носит название «Площадка» и предназначен для материковых территорий Заполярья. «Мы работаем с Минобороны в этом направлении», — уточнил Сторожук, добавив, что в перспективе на такие аэродромы смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76.

Прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут проверять проложенные в ее толще волоконно-оптические сенсоры. В случае оттепели состояние ледовой площадки будет поддерживаться путем подмораживания или добавления реагентов. Предполагается, что диспетчеры подобных аэродромов смогут работать удаленно

«Сейчас идет отработка технологий, чтобы подтвердить, что наши подходы правильные», — сказал Сторожук, добавив, что этот этап продлится год. Он отметил, что технология может быть использована в Арктике также для площадок хранения.