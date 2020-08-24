Кремль оценил поведение белорусских митингующих

Кремль констатирует отсутствие провокаций со стороны митингующих в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи», — сказал Песков, оценивая поведение участников шествий и сотрудников правоохранительных органов.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что Москва не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции. По его словам, что российские власти не приветствуют вмешательство в дела других государств.

«Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным, и не собираемся это делать сами», — подчеркнул Песков, указав на внутренний характер происходящих в Белоруссии событий.

Протесты из-за выборов президента страны в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие требуют отставки действующего главы государства, официально победившего в голосовании. Оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными.