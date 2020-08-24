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Кремль оценил поведение белорусских митингующих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль констатирует отсутствие провокаций со стороны митингующих в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи», — сказал Песков, оценивая поведение участников шествий и сотрудников правоохранительных органов.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что Москва не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции. По его словам, что российские власти не приветствуют вмешательство в дела других государств.

«Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным, и не собираемся это делать сами», — подчеркнул Песков, указав на внутренний характер происходящих в Белоруссии событий.

Протесты из-за выборов президента страны в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие требуют отставки действующего главы государства, официально победившего в голосовании. Оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

paramedic

Почему-то я не верю любой оппозиции.Властям не верю, но оппозиции еще больше.Везде, где пришла к власти...

Удавиков

Открою тебе тайну, зеленский сибнет не посещает и твой комментарий не увидит.

kaktus1771

Лжет Тихановская - сидит в Литве и выполняет указания ЕС, марионетка.Кстати, Гуайдо тоже говорил, что...

ifhbrjd

А чо она не в Россию рванула, раз она так хочет дружить с Россией?
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