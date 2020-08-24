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S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Новосибирска в Анталью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

S7 Airlines открыла продажу на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью (Турция), первый рейс запланирован на 5 сентября, сообщает компания.

Рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Толмачево в 08.30, прилет в аэропорт Антальи в 11.00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11.55 и приземляется в Новосибирске в 21.50.

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног. 

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