S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Новосибирска в Анталью

S7 Airlines открыла продажу на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью (Турция), первый рейс запланирован на 5 сентября, сообщает компания.

Рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Толмачево в 08.30, прилет в аэропорт Антальи в 11.00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11.55 и приземляется в Новосибирске в 21.50.

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног.