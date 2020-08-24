Зуб в носу вырос у подростка в Кузбассе

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы удалили коренной зуб из гайморовой пазухи подростка, сообщает учреждение.

За помощью к врачам обратился подросток, у которого в верхнечелюстной (гайморовой) пазухе вырос коренной зуб. Это вызвало хронический гайморит, из-за которого возникали длительные головные боли.

«В лор-отделении КОДКБ зуб у пациента удалили оперативным путем, пазуху освободили от патологического воспалительного процесса. Пациент отправился домой», — говорится в сообщении.