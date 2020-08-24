Создана самая простая вакцина от коронавируса

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе разработали вакцину от коронавируса, которая разово вводится через нос.

Испытания на животных показали, что препарат более эффективен в предотвращении заражения, чем обычные инъекции, пишет Cell. Выяснилось, что назальное применение вакцины вызывает сильный иммунный ответ во всем организме.

Так, максимальная защита формируется в самой носовой полости и дыхательных путях. Эксперимент продемонстрировал, что у животных в результате вакцинации образуется «стерилизующий» иммунитет.

Для создания вакцины ученые вставили S-белок, участвующий в заражении коронавирусом здоровых клеток, внутрь аденовируса, вызывающего обычную простуду. В сам S-белок были внесены дополнительные мутации, способствующие активному образованию антител.

Отмечается, что вакцина, которая вводилась внутримышечно, вызывала иммунный ответ, однако не блокировала инфекцию в носу и легких. Фактически, она лишь снижала тяжесть COVID-19. При этом назальная вакцина не давала коронавирусу размножаться в верхних дыхательных путях.