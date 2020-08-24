Сибиряк получил LADA за самый большой помидор

Житель Минусинска Красноярского края Сергей Воронцов получил автомобиль LADA Granta за выращенный помидор весом 1,8 килограмма, сообщает пресс-служба города.

Победу в состязании на самый крупный томат одержал Сергей Воронцов. Вес его помидора сорта «Бычье сердце» составил 1832 грамма, а наградой стал новенький автомобиль марки LADA Granta. Он участвует в конкурсе с 2015 года, выращивая на своем участке помидоры преимущественно местных сортов – «Бычье сердце», «Воловье сердце», «Минусинский крупный» и другие.

Второе место в номинации «Минусинский чемпион» завоевал Валерий Мужичков, который вырастил помидор сорта «Минусинский крупный» весом 1556 граммов. На третьем месте – житель поселка Зеленый Бор Анатолий Гжибик. Его помидор сорта «Мега Мавр» весом 1548 граммов выращен в теплице. В качестве приза он получил мотокультиватор.

«Минусинск знаменит и славен своими помидорами. Секрет успеха — уникальный климат, благодатная почва, сорта местной селекции, и, конечно, трудолюбие минусинцев, простых людей, овощеводов и огородников», — сказал глава города Андрей Первухин.