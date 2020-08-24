Женщину в Казани укусил оказавшийся в купленном винограде скорпион

Жительницу Казани попала в больницу после того, как ее укусил скорпион, оказавшийся в купленном винограде, сообщает пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Пациентка с уксусом скорпиона была доставлена бригадой скорой помощи в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тропические клопы атаковали россиян

Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. «В данный момент жизни пациентки ничего не угрожает», — сказал представитель Минздрава, добавив, что при поступлении женщина была в состоянии средней степени тяжести.

Жительница Казани в воскресенье рассказала в соцсетях, что в купленном в одном из продуктовых магазинов города винограде находился скорпион. По ее словам, «сидящее на кисти винограда паукообразное невозможно было заметить».