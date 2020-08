The Killers выпустили новый альбом

Альтернативная рок-группа The Killers выпустила новый альбом «Imploding The Mirage», куда вошли десять песен.

В новый альбом вошли десять композиций: «My Own Soul’s Warning», «Blowback», «Dying Breed», «Caution», «Lightning Fields», «Fire In Bone», «Running Towards A Place», «My God», «When The Dreams Run Dry» и «Imploding The Mirage».

Группа выпустила шесть студийных альбомов: Hot Fuss (2004), Sam's Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017) и Imploding the Mirage (2020).

Первые пять альбомов попали на первое место по продажам в Великобритании и Ирландии и разошлись общим тиражом более 25 миллионов копий по всему миру.