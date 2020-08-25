Фильм дня: «Гламур»

Фильм «Гламур» Кончаловского показывает мир героев светской хроники, московских ВИП-персон середины первой декады 2000-х годов.

Россия, 2007 год, режиссер Андрей Кончаловский, 16+

В главной роли: Юлия Высоцкая

Главная героиня — девушка Галя, которая приезжает в Москву из города Шахты, мечтая стать супермоделью и украсить своим фото обложку модного глянцевого журнала Beauty.



К сожалению, редактор журнала говорит, что у Гали нет данных, после чего девушка отправляется работать швеей к известному российскому модельеру.

Случайно она принимает участие в одном из показов как модель, после чего ее тут же увольняют. Волей случая Галя становится помощницей владельца элитного частного агентства, занимающегося подбором невест для богатых людей, а после и сама превращается в «элитную невесту».

«Кончаловский высказал на киноэкране то, что утверждал в публицистических речах еще в конце 80-х, будучи, как ни печально признать, пророчески прав. Он оказался единственным в том смысле, что скептически оценил шансы СССР — России стать высокоразвитой западной страной», — оценил фильм кинокритик Юрий Гладильщиков.