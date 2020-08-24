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Россия приступила к созданию новой ракеты-носителя — «Союз-6»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» вместе с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» определяет облик ракеты-носителя «Союз-6», сообщила пресс-служба компании.

«В текущем году АО "РКЦ "Прогресс" привлекается к разработке материалов научно-технического отчета по РН "Союз-6", облик ракеты-носителя определяется совместно с головным разработчиком - ПАО "РКК "Энергия». — рассказал ТАСС представитель РКЦ) «Прогресс» на форуме «Армия».

Эскизное проектирование запланировано по итогам рассмотрения в Роскосмосе научно-технического отчета по космическому ракетному комплексу с ракетой-носителем «Союз-6».

Роскосмос планирует создать «Союз-6» на базе «Союза-5», начало летных испытаний нового носителя на Байконуре запланировано на 2025 год. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что новая российская ракета-носитель «Союз-6» может получить название «Амур». По его словам, новую ракету могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур («Гагаринский старт»).

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