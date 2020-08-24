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Военные на учениях повредили почву в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Восточной военный округ Минобороны не смог обжаловать в суде факт разрушения плодородных почв в Забайкальском крае во время масштабных учений «Восток 2018», сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

В сентябре 2018 года в Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю поступило обращение главы крестьянского фермерского хозяйства о снятии и перемещении плодородного слоя почвы на арендуемом земельном участке из-за размещения военной техники в ходе проведения военных учений «Восток 2018» с участием президента Владимира Путина.

Площадь нарушенного участка составила более 23 гектаров. По итогам проверки «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» было привлечено к административной ответственности по части 1 стать 8.6 КоАП РФ в виде штрафа.

Военное ведомство, не согласившись с результатами проверки обжаловало их в Оловяннинском районном суде, Забайкальском краевом суде и Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово.

Судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции жалобу отклонил и оставил постановление Управления Росельхознадзора о привлечении ФКУ ОСК ВВО к административной ответственности без изменений. Военные проводят работы по исполнению предписания об устранении нарушения земельного законодательства.

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Военные на учениях повредили почву в Забайкалье
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