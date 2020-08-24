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Врачи упрекнули немцев за задержу Навального в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Немецкие врачи откладывали вывоз Алексея Навального в Германию, в то время как омские специалисты всеми силами способствовали скорейшей перевозке оппозиционера, близкие пациента считают наоборот.

Команда Навального обвинила омских врачей, в том, что те препятствуют вывозу пациента в лечебное учреждение Германии. Но, по словам московского врача Бориса Теплых, присутствовавшего при беседе обеих сторон, все было точно наоборот.

«Когда пациент стабилизировался, бригаде сан.авиации было предложено начать транспортировку пациента, еще час назад немецкие коллеги утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находится там, где он находится, еще десять часов, пока пилоты не отдохнут», — написал Теплыхв Facebook.

Навальному стало плохоутром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком», но позднее омский Минздрав исключил возможность отравления. На данный момент Навальный находится в берлинской клинике, его диагноз до сих пор не озвучен.


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