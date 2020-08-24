Фитнес-клубы открыли в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил с понедельника работу фитнес-клубов и тренажерных залов, и продлил решим повышенной готовности до 30 сентября.

«Предлагаю решение по снятию некоторых ограничений. С сегодняшнего дня считаю возможным возобновить работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, тренажерных залов, групповые занятия команд, тренировки во всех учреждениях вне зависимости от формы собственности», — сказал Травников во время оперативного совещания в правительстве.

С 1 сентября начнут работу организации дополнительного образования. При этом губернатор продлил предлагаю режим повышенной готовности продлить до 30 сентября.