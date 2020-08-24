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Новый туристический маршрут откроют в Нерчинске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Власти потратят 80 миллионов рублей на создание туристического маршрута в Нерчинске Забайкальского края, сообщает правительство региона.

«Центральная часть Нерчинска имеет огромную ценность не только в крае, но и во всей стране. Важно, чтобы историческая территория сохранилась, ее важно передать нашим потомкам», — рассказал министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин.

Фото: © правительство Забайкальского края

Сумма финансирования из федерального бюджета составляет 60 миллионов рублей. Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона выделило на реализацию крупного проекта еще 20 миллионов рублей.

Туристический маршрут с навигацией и информационными стендами проляжет через центр Нерчинска. Реализация проекта повлияет на повышения качества городской среды, социальной активности и привлекательности города для жизни и работы.

«Сегодня все соединилось в единую концепцию. И начался, наверное, самый сложный процесс работы. Существует много споров, но в итоге мы приходим к общему мнению, ведь мы заражены одной идеей, которая выльется в большой продукт для горожан, наших гостей и потомков», — сказал кра­евед и ис­сле­дова­тель, за­мес­ти­тель ди­рек­то­ра Нер­чин­ско­го кра­евед­ческо­го му­зея Александр Литвинцев.

Идет реконструкция центральной площади города, обустройство нескольких общественных территорий для отдыха и развлечений, ремонт фасадов ряда объектов историко-культурного значения. Планируются преобразование торговой усадьбы купцов Колобовниковых в молодёжный музейно-досуговый комплекс, создание пешеходного туристического маршрута по улицам Нерчинска и многое другое.

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