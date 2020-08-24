Второй горняк умер после обрушения шахты в Кузбассе

Второй рабочий, госпитализированный 16 августа после обрушения породы на шахте «Ерунаковская – 8» в Новокузнецке, умер в реанимации, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Один из горняков, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, скончался в реанимации», — сообщил ТАСС источник.

Еще двое пострадавших остаются под наблюдением медиков.

В связи с обрушением породы прокуратура области организовала проверку. По данным Распадской угольной компании, которая управляет шахтой, порода обрушилась «в результате сейсмического события».

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте «Ерунаковская – 8» в Новокузнецке, где 15 августа произошло обрушение горной массы, в результате чего пострадали четверо горнорабочих. Один из пострадавших позднее умер.