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Россия готова возобновить авиарейсы еще в семь стран

Источник:
«Известия»
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Фото: © Группа компаний S7

Росавиация и Роспотребнадзор обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран — Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Китай.

Рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту могут открыть только для тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или если человек направляется в медучреждение, пишут «Известия» со ссылкой источники в авиакомпаниях.

При этом планируется, что в Египет самолеты будут летать пока только в Каир, а в Китай — только в Шанхай.

Решение о возобновлении авиасообщения может быть принято на следующем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 августа.

В начале августа ЕС обновил список стран, въезд с территории которых разрешен, но Россия в него вновь не попала.

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля объявил о начале восстановления авиасообщения с другими странами с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что первыми для россиян откроются Турция, Великобритания и Танзания.

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