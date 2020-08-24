Маркировать домашних животных обяжут в России с 2021 года

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Стоимость процедуры может составить от 5 до 500 рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Маркировка и учет домашних животных будут обязательными. Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей, пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены ветеринарными правилами в зависимости от вида животного. Наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.

Процедура будет осуществляться владельцами животных за свой счет. По предварительным расчетам Минсельхоза, ее стоимость может составить от 5 до 500 рублей.

За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей.