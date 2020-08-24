Новосибирцы возмутились введением платного входа в дендропарк

Депутаты обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову от имени жителей с требованием отменить введение платы за прогулки в дендропарке в Заельцовском районе, говорится в опубликованном письме.

Дендропарк в Заельцовском районе Новосибирска — особо охраняемая природная территория площадью 166,6 гектаров. Он находится по соседству с Новосибирским зоопарком. Это любимое место прогулок местных жителей. Правительство региона подготовило законопроект о том, чтобы сделать вход в парк платным, в районе 60 рублей.

«В случае принятия положительного решения о введении платного входа в дендрологический город ожидает мощный социальный взрыв!», — написали в письме к губернатору депутаты Андрей Жирнов и Валерий Науменко.

Глава региона Андрей Травников в понедельник на заседании правительства отметил, что Новосибирск «вторую неделю «гудит» по поводу странной инициативы – введения платного входа в дендропарк.

«Ответ абсолютно очевиден, и конечно, мы будем против введения платного входа в дендропарк. Эта инициатива в любом случае не прошла бы через правительство Новосибирской области. Если этот шаг нужен был для того, чтобы избежать претензий надзорных органов или отложить исполнение Постановления Правительства РФ, то надо было заранее всех предупреждать, что это надо для выполнения формальных процедур. Надо поставить точку – общественное мнение получено, оно яркое и чёткое. Никакого платного входа в дендропарк мы не вводим», – заявил губернатор.