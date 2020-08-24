Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае

Сотрудники национального парка «Шушенский бор» стали свидетелями уникального природного феномена: после сильной грозы на обочинах дороги в большом количестве появилась пресноводная рыба, сообщает пресс-служба.

В Перовском лесничестве парка в последнее время наблюдались сильные грозы с обильными ливнями, мощными порывами ветра, и молниями. Несколько дней все обитатели бора прятались от разгула стихии.

Когда циклон закончился и наконец-то выглянуло солнце, сотрудники парка стали свидетелями необыкновенного явления: в окрестностях песчаной дюны Журавлиная горка в бежавшей ручьями дождевой воде по обочинам дорог, а также и на самих дорогах плескалась в большом количестве живая пресноводная рыба. В основном, это были молодые некрупные караси различных видов, но попадались и довольно большие особи.

«Течением рыбу уносило вниз, но она сопротивлялась, выпрыгивала, описывая кульбиты в воздухе. Один карась даже стукнулся о капот моей машины. Над местом происшествия кружились черные коршуны и хватали рыбу с дороги. Кряквы в кустах шумно били крыльями по воде — таким способом они оглушали мелкую рыбу. Невероятный гомон стоял вокруг!» — сказала сотрудница парка Элинор Пэйт.

Единого объяснения «рыбному феномену» нет. Сотрудники «Шушенского бора» предполагают, что, когда в один из водоемов, которых сразу несколько вблизи Журавлиной горки, начали изливаться потоки дождевой воды, часть рыбы (путешествующей обычно против течения), а в особенности, молодняк, отправилась на поиски новых, более благоприятных мест обитания по бегущим через территорию парка ручьям.

Так естественным путем регулируется численность рыбы в озерах, когда плотность популяции становится критической.