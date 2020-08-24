Не менее 17 человек погибли в результате страшного ДТП в Грузии

Не менее 17 человек погибли, трое пострадали в результате падения микроавтобуса с обрыва на горной дороге в районе Душетского муниципалитета на северо-востоке Грузии, сообщает пресс-служба МВД республики.

«По информации на данный момент, в результате произошедшего погибли 17 человек и пострадали трое. Спасатели переправили пострадавших в безопасное место, после чего группы скорой медицинской помощи перевезли их в лечебное учреждение», — приводит ТАСС сообщение МВД Грузии.

По данным ведомства, ДТП произошло недалеко от села Бисо. «Микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон», — пояснила пресс-служба.

Спасательные работы на месте координируют заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе и руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.