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«Бавария» в шестой раз стала победителем Лиги чемпионов

Источник:
ТАСС
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Фото: © fcbayern; instagram.com/fcbayern

Германская «Бавария» в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне со счетом 1:0 обыграла французский «Пари Сен-Жермен». Клуб в нынешнем сезоне выиграл также чемпионат Германии и национальный кубок.

Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов стала шестой в истории (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), клуб делит третье место по количеству титулов с английским «Ливерпулем». Больше только у испанского «Реала» (13) и итальянского «Милана» (7).

ПСЖ впервые сыграл в финале Лиги чемпионов. Из французских клубов турнир выигрывал только «Марсель» — в 1993 году. «Бавария» и ПСЖ в девятый раз встретились в рамках турнира, клуб из Германии одержал четвертую победу при пяти поражениях. Как сообщает ТАСС, впервые с 1998 года в финале турнира играли победители национальных чемпионатов.

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«Бавария» в сезоне-2019/20 выиграла чемпионат Германии и национальный кубок. Форвард Роберт Левандовский — первый футболист в истории, выигравший «требл» и ставший лучшим бомбардиром всех трех турниров.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходили без зрителей в Лиссабоне, противостояния состояли из одной встречи.

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