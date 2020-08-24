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Лукашенко с сыном взяли автоматы для защиты от протестующих

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко с оружием в воскресенье, 24 августа прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости. Его сопровождал 15-летний сын Николай — тоже в бронежилете и с автоматом.

Подлетая на вертолете к своей минской резиденции и осматривая с высоты проспект Победителей, где проходила многотысячная акция протеста, Лукашенко заявил, что ее участники «как крысы разбежались».

На сделанной после посадки вертолета записи видно, что Лукашенко одет в бронежилет и несет в руках автомат АКС-74У без магазина. Его сопровождает 15-летний сын Николай. Он полностью экипирован и вооружен автоматом АКС-74.

Президент идет по территории у Дворца независимости. Он говорит кому-то «отстань» и уточняет «там никого не осталось, да?».

В воскресенье акция протеста в центре Минска собрала более 100 тысяч человек. Протестующие подошли к резиденции, но силовики преградили им дорогу. Постояв некоторое время у оцепления, колонна с участниками акции развернулась и ушла.

Лукашенко позднее с автоматом в руках вышел за оцепление Дворца независимости и поблагодарил силовиков и пообещал «разобраться» с протестующими.

Бойцы спецподразделений кричали президенту: «мы с вами до конца». На что Лукашенко им ответил: «ребята, спасибо вам, вы — красавцы». Затем он махнул рукой в сторону и добавил: «мы с ними разберемся».

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