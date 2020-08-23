Навального доставили в Берлин и охраняют как «гостя канцлера»

Алексей Навальный был доставлен в Германию для лечения официально в статусе «гостя канцлера» — это позволяет обеспечивать ему круглосуточную охрану, сообщает МВД ФРГ.

При этом, как отмечают немецкие СМИ, речь не идет о политическом сигнале Москве, но просто является «бюрократической хитростью, которая дает властям ФРГ возможность охранять Навального. «То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли», — говорится в комментарии телеканала ZDF.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас у берлинской клиники Charite дежурят три полицейских фургона. У входа продолжают находиться примерно два десятка журналистов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал прояснить «причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального». «Я надеюсь, что все, кто может внести хоть какой-нибудь вклад в прояснение этого вопроса, действительно сделают это», — сказал он.

Самолет из Омска с Навальным на борту прибыл накануне в субботу, 22 августа в аэропорт Тегель, и машина скорой помощи в сопровождении полицейских доставила его в Charite. Первоначально российские медики возражали против транспортировки из-за его нестабильного состояния.

В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками.

В четверг, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо. Его госпитализировали, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.