«Хаббл» рассмотрел голову и хвост кометы NEOWISE

На снимках видны две изгибающиеся струи, выбрасываемые с поверхности ядра кометы в кому, а размер самого ядра не превышает пяти километров, приводит N+1 сообщение NASA.

Комету C/2020 F3 (NEOWISE) обнаружил 27 марта 2020 года инфракрасный космический телескоп WISE, а 3 июля она прошла очередной перигелий, оказавшись на минимальном расстоянии 43 миллиона километров от Солнца, в результате чего ее орбита несколько изменилась.

Сближение кометы с Землей на расстояние 103,5 миллиона километров состоялось 23 июля 2020 года, в настоящий момент она удаляется от Солнца со скоростью около 60 километров в секунду и вновь вернется через семь тысяч лет.

C/2020 F3 (NEOWISE) стала самой яркой кометой, видимой в небе северного полушария Земли, после кометы Хейла-Боппа в 1997 году и длительное время была одной из главных целей наблюдений как для астрономов-любителей, так и обсерваторий и даже космонавтов на МКС. А 8 августа 2020 года комета стала целью новых наблюдений космического телескопа «Хаббл», который исследовал ее кому из газа и пыли.

Анализ снимков, полученных телескопом, показал, что ядро кометы не разрушилось в результате сближения с Солнцем, а его размер составляет не более 4,8 километров в поперечнике.

Размер облака из газа и пыли, окружающего ядро, составляет около 18 тысяч километров в диаметре, в нем заметны две конусообразные струи, образующиеся в результате сублимации льда в составе ядра кометы, постепенно превращающиеся в более широкие веерообразные структуры из-за вращения ядра.