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Турция заключила контракт с Россией на поставку второго полка С-400

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил на форуме «Армия-2020» гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», —приводит РИА Новости слова Михеева.

О наличии принципиальной договоренности между сторонами ранее заявлял глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя санкциями, а также отменой продажи новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.

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