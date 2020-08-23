НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская экипировка «Ратник» удивила западного журналиста

Источник:
РИА Новости
712 11
Фото: © «Ростех»

Российские конструкторы со своей боевой экипировкой «Ратник» продвинулась значительно дальше США с их проектом американского боевого костюма TALOS в вопросе создания экзоскелета, считает журналист Forbes Дэвид Хэмблинг.

Российские специалисты, которые пошагово идут к совершенствованию экзоскелета, добавляя в него все — от защитной окраски хамелеона до микродронов, с большей вероятностью достигнут своих целей раньше, чем их американские коллеги, считает журналист

«Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные», — приводит РИА Новости выдержки из статьи Хэмблинга.

По его мнению, американские конструкторы в ближайшее время вряд ли способны создать что-то подобное, полагает Хэмблинг.

Комплект боевой экипировки «Ратник» предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения — от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое, — не менее трех суток.

«Ратник» постоянно совершенствуется, и к 2025 году российские инженеры готовятся представить новое поколение костюма, которое получит название «Сотник». Это будет аналог предыдущей модели, который получит новую специальную окраску и возможность установки разведывательных микродронов.

Еще по теме
Турция заключила контракт с Россией на поставку второго полка С-400
Авиадесантируемый танк «Спрут» передали на госиспытания
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
США назвали самый опасный российский корабль
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
•
Навального взяли в Берлине под охрану как «гостя канцлера»
•
Турция договорилась с Россией о поставке второго полка С-400
•
«Антиковидную» пропускную систему разработали в России
Подробности
•
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Отравление Навального: кто виноват, кому выгодно
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выделены деньги на ликвидацию «сибирского Чернобыля»
Сибирь 22.08.2020 18:00
Авиалайнер вынужденно сел в Красноярске из-за датчика
Сибирь 22.08.2020 17:37
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
Сибирь 21.08.2020 19:10
Луговой мотылек ночами поедает урожай на Алтае
Сибирь 21.08.2020 17:30
Самое популярное
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
4850
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
4850
Археологи начали раскопки на приусадебном участке в Улан-Удэ
2942
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
2779
Обсуждение (11)
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
•
Навального взяли в Берлине под охрану как «гостя канцлера»
•
Турция договорилась с Россией о поставке второго полка С-400
•
«Антиковидную» пропускную систему разработали в России
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Алекс555

Бастующие думают,что эти заводы будут им принадлежать. Где наши заводы и фабрики после 90-х.

жизнилюб

это было здорово сработал рубильник.чик..и потушил свет.

Иркут 69

Уже фанфары трубят победу.... ☺️Даже результатов клинических испытаний не озвучено, а этап клинической...

karuto

Каддафи погиб защищая свою страну от западных грабителей.При Каддафи бензин в стране стоил дёшево, молодые...

west_nik

То есть, по твоему, зашёл запад со своим уставом, повесил президента! Это нормально???!
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter