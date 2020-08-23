Российская экипировка «Ратник» удивила западного журналиста

Российские конструкторы со своей боевой экипировкой «Ратник» продвинулась значительно дальше США с их проектом американского боевого костюма TALOS в вопросе создания экзоскелета, считает журналист Forbes Дэвид Хэмблинг.

Российские специалисты, которые пошагово идут к совершенствованию экзоскелета, добавляя в него все — от защитной окраски хамелеона до микродронов, с большей вероятностью достигнут своих целей раньше, чем их американские коллеги, считает журналист

«Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные», — приводит РИА Новости выдержки из статьи Хэмблинга.

По его мнению, американские конструкторы в ближайшее время вряд ли способны создать что-то подобное, полагает Хэмблинг.

Комплект боевой экипировки «Ратник» предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения — от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое, — не менее трех суток.

«Ратник» постоянно совершенствуется, и к 2025 году российские инженеры готовятся представить новое поколение костюма, которое получит название «Сотник». Это будет аналог предыдущей модели, который получит новую специальную окраску и возможность установки разведывательных микродронов.