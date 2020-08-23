Вспышку сверхновой обвинили в девонском вымирании

Ученые предположили, что девонское вымирание, из-за которого с лица Земли исчезли 75% видов морских животных и 97% позвоночных обитателей морей, произошло из-за вспышки сверхновой.

Вспышка сверхновой могла лишить Землю ее озонового щита и подставить планету под смертоносное ультрафиолетовое излучение Солнца. «Исключительно "земные" катастрофы, подобные массовым извержениям вулканов и глобальному потеплению, тоже могут уничтожить озоновый слой. Но мы не смогли это подтвердить», — приводит ТАСС слова профессор Иллинойского университета в Урбане-Шампейне Брайана Филдса

Ученые спорят, что именно спровоцировало девонское вымирание и почему оно затронуло в основном морскую фауну и почти не сказалось на эволюции сухопутных организмов. Одни считают, что причиной могло быть падение крупного астероида. Другие винят излияния магмы или резкое уменьшению концентрации кислорода в океанских водах.

Недавно ученые обнаружили, что во время девонского вымирания в атмосфере Земли резко уменьшилось содержание озона, в результате чего на поверхность нашей планеты стало попадать больше ультрафиолетового излучения Солнца.

Расчеты Филдса и его коллег показывают, что для того, чтобы достичь такого эффекта, на расстоянии от 60 до 70 световых лет от Земли должна была произойти вспышка сверхновой — взрыв звезды.

Исследователи считают, что за все время существования жизни на Земле произошло пять крупнейших массовых вымираний. Последнее из них случилось примерно 65,5 миллиона лет назад, в результате чего исчезли динозавры, а также все остальные крупные наземные и морские рептилии.