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«Антиковидную» пропускную систему разработали в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © «Ростех»

Холдинг «Швабе» разработал модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Новая система получила название «Зоркий», сообщает пресс-служба компании.

«На основе тепловизоров, разработанных "Швабе" в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», — сказали РИА Новости в «Швабе».

Новая система получила название «Зоркий» — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе им. С. А. Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.

По заявлению разработчиков, новая система обладает повышенной дальностью действия. При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской», — отметили в пресс-службе компании.

Особое внимание создатели уделили автономности сервиса. Система может работать без участия оператора и при необходимости отправлять ему оповещения.

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