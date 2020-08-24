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Новый детектив «Лихач» с Никитой Панфиловым стартует на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Детективный сериал «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли выходит на НТВ 24 августа, сообщает пресс-служба телеканала.

В центре истории — заместитель начальника уголовного розыска города Сочи Сергей Сотников (Панфилов). Сотникову 37 лет, он упрям, справедлив и уверен в себе. Он любит быструю и экстремальную езду, именно поэтому получил прозвище Лихач.

Он с лёгкостью распутывает дела в курортном Сочи, и за годы службы сумел установить контроль над преступностью. Он давно бы мог стать начальником полиции, но работа в кабинете – не для него. В городе происходит много преступлений: это и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но Сочи может спать спокойно – никто не уйдёт от ответственности, Лихач им не позволит.

У героя Никиты Панфилова есть реальный прототип, который в 90-х работал в милиции Сочи. Он бил рекорды по раскрываемости преступлений и поражал нестандартными методами работы, а ещё любил экстремальную езду, признавая только спортивные автомобили и мотоциклы. Именно поэтому Сергей Сотников предпочитает мотоциклы машинам, ведь они более манёвренны, мобильны и экстремальны.

Сериал «Лихач» стартует на канале НТВ с 24 августа в 21.15.

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