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Астероид приблизится к Земле накануне выборов в США

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Небольшой астероид диаметром от двух до четырех метров приблизится к Земле за день до всеобщих выборов в США, намеченных на 3 ноября, сообщает NASA.

Небесное тело, получившее обозначение 2018VP1, подлетит к Земле на расстояние примерно 420 тысяч километров. Вероятность столкновения с планетой составляет 0,41%, приводит ТАСС сообщение NASA.

Этот астероид впервые был обнаружен Паломарской обсерваторией в 2018 году. Согласно расчетам, он совершает полный оборот вокруг Солнца за два года и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы — открытого в 1932 году астероида Аполлон.

К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 миллионов километров, около 8 тысяч астероидов, размеры которых превышают 140 метров.

По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.

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Алекс555

Бастующие думают,что эти заводы будут им принадлежать. Где наши заводы и фабрики после 90-х.

karuto

Каддафи погиб защищая свою страну от западных грабителей.При Каддафи бензин в стране стоил дёшево, молодые...

west_nik

То есть, по твоему, зашёл запад со своим уставом, повесил президента! Это нормально???!

Disobedient

Как все просто, черное и белое.)))

Disobedient

А если корупционера разоблачает диссидент, фактически лоббист иностранных интересов? Тогда от кого вреда...
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