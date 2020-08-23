Авиадесантируемый танк «Спрут» передали на госиспытания

Авиадесантируемый легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», не уступающий по огневой мощи танкам Т-80 и Т-90, вышел на этап государственных испытаний, сообщает пресс-служба «Ростеха»

«Спрут-СДМ1» пройдет испытания в морских условиях и условиях высокогорья, разных климатических зонах, в том числе при температурах воздуха от -40 до +40 градусов, на каждом этапе предусмотрены стрельбовые испытания», — говорится в сообщении. По итогам испытаний будет принято решение о принятии машины на вооружение российской армии.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров.

Она может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

«По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка», сказал, генеральный директор НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов.

Машина способна вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата против высокобронированной техники, укрепленных опорных пунктов и живой силы противника, без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов с одновременным ведением стрельбы на плаву.