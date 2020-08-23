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Эксперт признал умной стратегию Путина по накоплению золота

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Наращивание Россией в последние несколько лет золотых запасов оказалось удачным решением, заявил немецкий эксперт Хольгер Цшепиц. Ранее он критиковал эту российскую стратегию, как загнавшую страну «в ловушку золотых резервов».

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей. В данной сфере он действует умно и успешно», — сказал Цшепиц в интервью Deutsche Welle, добавив, что экономика страны все же «пробуксовывает».

Благодаря нынешнему росту цен на золото (с 1,5 тысячи до 2 тысячи долларов за унцию с января по август) российские международные резервы выросли до рекордного уровня, превысив 600 миллиардов долларов, о чем сообщалось 13 августа в материалах Банка России.

«Нужно осознать, какое это достижение. Ведь увеличивать резервы при высоких ценах на нефть и газ, как тогда, это одно. Россия же сумела нарастить запасы при низких ценах», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

Эксперт считает, что Россия продолжит скупку золота и не станет его продавать, так как золотые резервы, по его словам, повышают независимость страны от внешнеполитических факторов.

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