ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски

Детям от пяти лет и младше не обязательно носить медицинскую маску в условиях распространения коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это основано на безопасности и общей заинтересованности ребенка, а также на способности правильно использовать маску с минимальной помощью», — пояснено в рекомендациях.

В случае, если маску используют дети от шести до 11 лет, должны учитываться определенные факторы. В частности, может ли ребенок надевать ее правильно самостоятельно и не влияет ли ношение защитного средства на его обучение и психосоциальное развитие.

Дети от 12 лет и старше должны носить маску в тех же условиях, что и взрослые. «Когда они не могут гарантировать расстояние не менее 1 метра от других, и в этом районе широко распространена передача инфекции», — привела пример ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество может победить пандемию коронавируса менее чем за два года, особенно, если объединит усилия и проявит глобальную солидарность. Он отметил, что создание вакцины от коронавируса не приведет к завершению пандемии, и люди должны учиться жить в новых условиях.