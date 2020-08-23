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ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Детям от пяти лет и младше не обязательно носить медицинскую маску в условиях распространения коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это основано на безопасности и общей заинтересованности ребенка, а также на способности правильно использовать маску с минимальной помощью», — пояснено в рекомендациях.

В случае, если маску используют дети от шести до 11 лет, должны учитываться определенные факторы. В частности, может ли ребенок надевать ее правильно самостоятельно и не влияет ли ношение защитного средства на его обучение и психосоциальное развитие.

Дети от 12 лет и старше должны носить маску в тех же условиях, что и взрослые. «Когда они не могут гарантировать расстояние не менее 1 метра от других, и в этом районе широко распространена передача инфекции», — привела пример ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество может победить пандемию коронавируса менее чем за два года, особенно, если объединит усилия и проявит глобальную солидарность. Он отметил, что создание вакцины от коронавируса не приведет к завершению пандемии, и люди должны учиться жить в новых условиях.

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Топ комментариев

Алекс555

Бастующие думают,что эти заводы будут им принадлежать. Где наши заводы и фабрики после 90-х.

karuto

Каддафи погиб защищая свою страну от западных грабителей.При Каддафи бензин в стране стоил дёшево, молодые...

west_nik

То есть, по твоему, зашёл запад со своим уставом, повесил президента! Это нормально???!

Disobedient

Как все просто, черное и белое.)))

Disobedient

А если корупционера разоблачает диссидент, фактически лоббист иностранных интересов? Тогда от кого вреда...
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