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Эксперт рассказал о проблеме телефонов с двумя SIM-картами

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Основным недостатком в телефонах с двумя SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты, сказал технический эксперт АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов.

«Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому», — приводит «Прайм» слова эксперта.

По мере накопления ошибок, происходит нарушение в работе телефона, и несмотря на то что телефон показывает, что связь есть — по сути вы находитесь вне сети, вам не могут дозвониться, и вы об этом не знаете, отмечает Симонов.

Для решения этой ситуации он советует перезагрузить телефон, однако это не избавит от возникновения подобной ситуации в дальнейшем.

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Такие телефоны создавались для того, чтобы их владельцы могли иметь несколько номеров, подключенных к сотовой сети одновременно. Они подходят людям, которым необходимо, чтобы в одном телефоне было несколько телефонных номеров, например, рабочий и личный, или два рабочих.

«Часто люди используют одну SIM-карту для звонков, а другую для интернета (выбирают тарифы так, чтобы было меньше платить). Иногда один номер используют для общения в одной сети, а второй — в другой», — заключил Симонов.

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