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Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков по спасению жизней при пандемии коронавируса.

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — приводит ТАСС слова Кириенко, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».

Он отметил, что к российской медицине было скептическое отношение. «Была господствующая точка зрения в мире, и у нас в стране о том, что "разве у нас медицина?" "В Европе медицина, в Америке медицина". Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше — вопрос, что является критерием оценки — для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — подчеркнул он.

По его словам, во время пандемии Россия показала морально-нравственный пример, обозначив в качестве ключевой цели спасение жизни россиян.

Коронавирусом в мире заразились около 23 миллиона человек, примерно 780 тысяч умерли. В России зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310.

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