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Поветкин отправил в нокаут Уайта и стал временным чемпионом мира

Источник:
«Р-Спорт»
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Фото: © кадр из видео

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой, прошедший в Брентвуде (Великобритания), завершился в пятом раунде победой россиянина нокаутом.

Россиянин после победы Уайтом заявил, что готов провести свой следующий бой против любого боксера. «Реванш? Это не от меня зависит. Я готов драться с любым», — приводит «Р-Спорт» его слова.

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 41 год, на профессиональном ринге выиграл 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего британца 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.

Благодаря победе над Уайтом Поветкин стал обязательным претендентом на бой с победителем поединка за пояс чемпиона мира между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

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