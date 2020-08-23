Поветкин отправил в нокаут Уайта и стал временным чемпионом мира

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой, прошедший в Брентвуде (Великобритания), завершился в пятом раунде победой россиянина нокаутом.

Россиянин после победы Уайтом заявил, что готов провести свой следующий бой против любого боксера. «Реванш? Это не от меня зависит. Я готов драться с любым», — приводит «Р-Спорт» его слова.

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 41 год, на профессиональном ринге выиграл 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего британца 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.

Благодаря победе над Уайтом Поветкин стал обязательным претендентом на бой с победителем поединка за пояс чемпиона мира между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.