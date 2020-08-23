НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть

Источник:
РИА Новости
643 23
Фото: © пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что лучший выход для Александра Лукашенко сейчас — объединить Белоруссию с Россией, иначе придется сдать страну прозападным силам.

«Пока мы не можем дать окончательную оценку деятельности Александра Григорьевича. Мы не знаем его сокровенные мысли. Конечно, ему хочется остаться главой … Но он же понимает, что устоять ему будет тяжело. Москва больше не даст столько, сколько давала, Запад даст в случае сдачи Белоруссии, как на Украине, под новое прозападное правительство, а тогда ему места нет в этой системе», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко обвинил США в организации беспорядков

Лидер ЛДПР полагает, что вместо Лукашенко к власти могут прийти те, кто позволят событиям в Белоруссии развиваться по украинскому сценарию.

«Поэтому самый лучший выход для него из положения — это убедиться, что без той большой помощи, которую оказывает Россия, ему не устоять. Тогда можно не сдавать Белоруссию прозападным, а со всей Белоруссией войти в состав России и оставить о себе память, как человек, который укрепил и Белоруссию, и Россию», — сказал Жириновский.

Тема: Выборы президента Белоруссии
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
Лукашенко поблагодарил Путина за вопрос
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
Кремль посчитал «лишней» военную помощь Белоруссии
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом
•
Эксперт признал умной стратегию Путина по накоплению золота
•
Авиадесантируемый танк «Спрут» передали на госиспытания
•
ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски
Подробности
•
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Отравление Навального: кто виноват, кому выгодно
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выделены деньги на ликвидацию «сибирского Чернобыля»
Сибирь 22.08.2020 18:00
Авиалайнер вынужденно сел в Красноярске из-за датчика
Сибирь 22.08.2020 17:37
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
Сибирь 21.08.2020 19:10
Луговой мотылек ночами поедает урожай на Алтае
Сибирь 21.08.2020 17:30
Самое популярное
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
5658
Apple развязала «войну» из-за игры Fortnite
4937
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
4761
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
4758
Обсуждение (23)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом
•
Эксперт признал умной стратегию Путина по накоплению золота
•
Авиадесантируемый танк «Спрут» передали на госиспытания
•
ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Алексей Навальный покинул Россию
47
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
42
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
37
Путин пообещал рост российской экономики
32
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
30
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter