Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что лучший выход для Александра Лукашенко сейчас — объединить Белоруссию с Россией, иначе придется сдать страну прозападным силам.

«Пока мы не можем дать окончательную оценку деятельности Александра Григорьевича. Мы не знаем его сокровенные мысли. Конечно, ему хочется остаться главой … Но он же понимает, что устоять ему будет тяжело. Москва больше не даст столько, сколько давала, Запад даст в случае сдачи Белоруссии, как на Украине, под новое прозападное правительство, а тогда ему места нет в этой системе», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

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Лидер ЛДПР полагает, что вместо Лукашенко к власти могут прийти те, кто позволят событиям в Белоруссии развиваться по украинскому сценарию.

«Поэтому самый лучший выход для него из положения — это убедиться, что без той большой помощи, которую оказывает Россия, ему не устоять. Тогда можно не сдавать Белоруссию прозападным, а со всей Белоруссией войти в состав России и оставить о себе память, как человек, который укрепил и Белоруссию, и Россию», — сказал Жириновский.