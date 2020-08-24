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Фильм дня: «Небраска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Небраска», снятый на черно-белую пленку, рассказывает о старике, отправившемся на склоне лет за своей мечтой.

США, 2013 год, режиссер Александр Пэйн, 16+
В главных ролях: Брюс Дерн и Уилл Форте

По сюжету 74-летний ворчливый старик Вуди Грант получает известие, что выиграл миллион. Он пытается отправиться за наградой, но его родственники против — они не верят в удачу. Только младший сын Дэвид готов пойти Гранту на встречу.

Вместе Вуди и Дэвид отправляются в путешествия, проезжая родные места для пожилого мужчины. По пути они встречают знакомых Гранта, по мере того, как все узнают о выигранном миллионе, «друзей» у него становится все больше.

Вопреки желанию дистрибьютора — Paramount Pictures, фильм снят на черно-белую пленку. Но зритель получит максимальное удовольствие от такой задумки. Чтобы изучить мир черно-белого кино, оператор Фидон Папамайкл и режиссер Александр Пэйн пересмотрели много нуаров, изучили итальянский неореализм и нестареющую американскую классику.

В итоге после проведения тестов с цветами на выявление лучшей трансформации в черно-белый формат сформировалось решение снимать на камеры Arri Alexa. Цифровая обработка изображения открывала кинематографистам большее пространство для маневров. На этапе монтажа на изображение накладывались искусственные помехи, чтобы добиться эффекта кинопленки.

Ценность фильма не только в визуальной составляющей. Зрителей непременно тронет актерская игра. Дерн за свою актерскую работу удостоился многочисленных наград, в числе которых приз за лучшую мужскую роль на 66-м Каннском кинофестивале, премия Национального совета кинокритиков США и номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. 

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