Многодетным семьям предложили выдать бесплатные авто

Бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям, в которых родился пятый ребенок, предложили в Госдуме, соответствующее предложение выдвинул депутат Иван Сухарев.

Парламентарий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову. Сухарев отметил, что поддержка многодетных семей — одна из приоритетных задач государства, таким россиянам нужны средства передвижения, но часто не хватает денег на их покупку.

«Рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств», — предлагается в письме.

При этом наступление совершеннолетия детей предложено не учитывать. Сухарев подчеркнул, что такая мера поддержки стала бы ощутимой помощью многодетным семьям.