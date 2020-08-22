Microsoft пообещала «удивительно быстрое» обновление Windows 10

Microsoft выпустит масштабное обновление Windows 10, на этот раз корпорация пообещала значительно ускорить установку патча.

Обновление функций до версии Windows 10 20H2 будет осуществлено путем доставки соответствующего пакета на ПК пользователей. В результате функции активируются после определенной даты.

После установки Windows 10 20H2 пользователям станет доступно обновленное меню «Пуск», старая версия Edge будет заменена новым обозревателем на базе Chromium, также операционная система получит множество мелких изменений дизайна.

Быстрый процесс установки 20H2 будет обеспечен в случае, если на компьютере используется Windows 10 (2004), а также установлены ежемесячные накопительные обновления, подчеркивается в сообщении Microsoft.