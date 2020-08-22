Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек

Студия GSC Game World представила первый официальный саундтрек к игре S.T.A.L.K.E.R. 2, музыка появилась на YouTube.

Композиция получила название 108 Bits of the Zone. Разработчики уверяют, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — смесь FPS, иммерсивного симулятора и атмосферного хоррора. У игры будет несколько концовок, на которые повлияют решения пользователей во время прохождения.

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Игроки смогут запускать S.T.A.L.K.E.R. 2 в разрешении 4K и частотой кадров до 120 FPS. Кроме того, игра будет поддерживать функцию трассировки лучей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году на Xbox Series X и ПК. Точная дата релиза пока не объявлена.