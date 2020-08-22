Лукашенко поблагодарил Путина за вопрос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил журналистам, почему решил сделать паузу до выступления на митинге в Гродно и какую роль в этом сыграл вопрос российского лидера Владимира Путина.

«Честно скажу: я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период, и они к этому готовились: "если выйдут лукашенковцы — будем мочить". Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали», — цитирует главу государства телеканал RT.

Лукашенко уточнил, что его российский коллега Владимир Путин спрашивал его, почему он так долго не выходит к гражданам своей страны. «Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?", я говорю: "Скоро услышишь"», — отметил он.

Эксклюзив RT



Лукашенко — нашему корреспонденту Косте Придыбайло: «Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали». pic.twitter.com/CxFeHtYYNx — RT на русском (@RT_russian) August 22, 2020

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, когда ЦИК объявила результаты, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. После начала митингов Лукашенко трижды звонил российскому лидеру Владимиру Путину.