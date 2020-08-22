Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал с понедельника закрыть все бастующие предприятия, соответствующее заявление прозвучало на митинге в Гродно.

«Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. <…> Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие», — сказал президент.

Рабочие ряда белорусских предприятий 13 августа провели митинги с требованием провести повторные президентские выборы. В частности, забастовку объявили крупнейшие предприятия страны: БелАЗ, МАЗ, «Беларуськалий», «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, когда ЦИК объявила результаты, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказывается признавать результаты голосования.