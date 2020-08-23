Фильм дня: «Сокровище»

Фильм затрагивает сложнейшую тему — тему домашнего насилия, режиссер вытащил на поверхность все мерзость и боль, которая может произойти с ребенком в неблагополучной семье.

США, 2009 год, режиссер Ли Дэниелс, 16+

В главной роли: Габури Сидибе

Главная героиня фильма — 16-летняя темнокожая школьница Кларисса Джонс по прозвищу Сокровище. Подростка выгоняют из школы за то, что та беременна, причем это будет ее второй ребенок.

Первого ребенка она родила от отца, насиловавшего ее с трехлетнего возраста, малышка родилась с синдромом Дауна. Мать Клариссы настроена по отношению к дочери враждебно — она ее унижает и избивает.

Фильм показывает тяжелый путь 16-летней девушки. Ее развитию помогают учителя, оказавшиеся на пути ребенка в нужное время. Если в начале фильма Сокровище сильно отстает по учебе, то в процессе своего преображения она становится умнее, мудрее и смелее.

Сложную по сюжету и теме картину сняли всего за пять недель. А исполнительница главной роли, узнав о прослушивании, снчала не хотела идти, но когда дорога до школы оказалась перекрытой из-за съемок «Гангстера», решила, что это знак.

«Сокровище» хорошо приняли кинокритики — фильм был представлен в шести номинациях «Оскара», в том числе за лучший фильм. Рейтинг IMDb: 7.30.