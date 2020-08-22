Россиянам предрекли аномальную погоду

Стабильной погоды в России с течением времени почти не останется, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Погодные аномалии связаны с формированием устойчивых планетарных волн, которые задерживаются на территории различных регионов и формируют непривычные для местного населения синоптические феномены.

«Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — сказал Семенов.

В качестве примера климатолог привел «бабье лето», которое представляет собой резкое потепление после холодной осени. Однако такие волны сейчас формируются и летом. Причиной аномалий является глобальное потепление, которое замедляет циркуляцию воздуха.

«В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми», — подчеркнул специалист.