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Кофеин и алкоголь нашли в моче Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Алкоголь и кофеин нашли в моче российского оппозиционера Алексея Навального, сообщается на официальной странице Минздрава Омской области в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин, более детальная выписка представлена сопровождающим пациента», — говорится в сообщении.

Кроме этого, что на одежде и руках Навального нашли 2-этилгексил дифенил фосфат — вещество, не обладающее токсичным действием и используемое при производстве полимеров. В анализах оппозиционера данное вещество отсутствовало.

Также отмечается, что омские врачи готовы предоставить немецким коллегам все результаты обследований Навального. Оппозиционер в субботу на частном самолете был доставлен в берлинскую клинику «Шарите».

Сразу после госпитализации Навального в СМИ появилась версия, что политик отравился алкоголем в сочетании с препаратами. В ответ его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что Навальный не пил алкоголь перед инцидентом.

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