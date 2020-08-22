Выделены деньги на ликвидацию «сибирского Чернобыля»

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 434 миллиона рублей на ликвидацию загрязнения на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром», отмечается в документе.

Ситуацию на территории предприятия Росприроднадзор назвал «экологическим Чернобылем». Сейчас на месте работают специалисты «Росатома», МЧС и Минобороны, идут работы по извлечению загрязненных грунтов.

В дальнейшем ликвидаторы обезопасят пять аварийных емкостей, организуют последующую утилизацию отходов. Кроме того, вдоль берега Ангары поставят специальные противофильтрационные экраны.

Химический завод «Усольехимпром» закрылся в 2005 году, на его территории находится очаг ртутного загрязнения. В нескольких километрах от завода на берегу Ангары расположен город Усолье-Сибирское, в котором проживают 76 тысяч человек.

С 2018 года в населенном пункте действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин летом 2020 году поручил подготовить план по ликвидации загрязнения и решить проблему проблему с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском.