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Авиалайнер вынужденно сел в Красноярске из-за датчика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиалайнер Boeing 747, летевший из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске.

«Во время выполнения рейса SU6288 из Хабаровска в Шереметьево сработала сигнализация задымления в переднем багажном отделении», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия».

Командир воздушного судна принял решение о посадке в Красноярске, приземление прошло благополучно, оперативные технические службы аэропорта «Красноярск» видимых признаков задымления не обнаружили.

На борту находился 421 пассажир, пока их разместили в здание аэровокзала. Идет осмотр судна. После этого самолет должен вылететь в аэропорт Шереметьево.

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