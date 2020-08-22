Навального доставили в элитную немецкую клинику

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», несколько автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции и машин пожарной службы прибыли к клинике около 10.30 по местному времени.

После перелета блогер находится в стабильном состоянии. Члены семьи пообещали выступить с заявлением о его самочувствии после обследований, которые должны провести немецкие специалисты.

«Берлинский медицинский университет подтверждает, что принял Алексея Анатольевича Навального для оказания медицинской помощи. В настоящее время проводится комплексная медицинская диагностика», — говорится в заявлении немецкой клиники.

«Шарите» — клинический комплекс, расположенный в четырех районах Берлина. Считается крупнейшим госпиталем в Европе, является университетской клиникой Берлинского университета имени Гумбольдта и Свободного университета Берлина.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске после того, как оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1 в состоянии комы.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в Германию.