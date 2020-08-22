Лукашенко насторожили передвижения войск НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о военной поддержке дестабилизации ситуации в Белоруссии странами НАТО.

«Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — заявил Лукашенко во время посещения военного полигона под Гродно

Белорусский лидер отметил, что официально НАТО получает обращения с просьбой «защитить население». Если альянс введет войска, на Белоруссии «можно поставить крест», подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что за протестами в Белоруссии стоит США, а европейские страны «подыгрывают» такой политике.