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Лукашенко насторожили передвижения войск НАТО

Источник:
Sputnik Беларусь
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о военной поддержке дестабилизации ситуации в Белоруссии странами НАТО.

«Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — заявил Лукашенко во время посещения военного полигона под Гродно

Белорусский лидер отметил, что официально НАТО получает обращения с просьбой «защитить население». Если альянс введет войска, на Белоруссии «можно поставить крест», подчеркнул Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что за протестами в Белоруссии стоит США, а европейские страны «подыгрывают» такой политике.

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